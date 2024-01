Dianofolia 2024 promete ser o melhor do Tocantins

Por Redação

Nessa sexta feira, 12, foi divulgada as quatros primeiras atrações do melhor Carnaval do Tocantins, o DianoFolia 2024, em Dianópolis, no Sudeste do Tocantins. O DianoFolia 2024 acontece durante os dias 9 a 13 de fevereiro.

Resgatando a tradição do melhor Carnaval do Tocantins, a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresentou as primeiras atrações da folia da Terra das Dinas.

Os dianopolinos vão dançar e se alegrar no ritmo de Naiara Azevedo, Gasparzinho, Maristela Muller e Humberto e Ronaldo.

Segundo o secretário municipal de turismo, Júnior Trindade, a programação promete muito mais e o que pareceria ser um simples anúncio, deixou a população nostálgica. “O anúncio foi feito em quatro horários diferentes, iniciando por volta das 16h, encerrando as 23h. A população esperava uma festa à altura da nossa tradição e não poderíamos decepcionar os nossos foliões”, comentou Júnior Trindade.

O anúncio foi inspirado na casa do Big Brother Brasil reality show que está iniciando na TV Globo.

A abertura da programação movimentou as redes sociais. “A população querendo saber quem eram os artistas e no final agradou a todos. Estamos preparados para receber os nossos foliões, os turistas e a programação completa será divulgada em breve, incluindo também os artistas locais. Nunca na história da cidade teve duas atrações de renome nacional, trazendo a swingueira de Gasparzinho que volta ao DianoFolia depois de 10 anos e o AXÉ de Maristela Muller, 12 anos depois. Será uma festa para todos e estamos esperando vocês”, afirmou o secretário.

“Recebemos com muito carinho a aprovação do público e reafirmamos nosso compromisso junto com o prefeito José Salomão de fazer deste, o melhor DianoFolia da Terra das Dianas”, disse Júnior Trindade.

O DianoFolia 2024 acontece com apoio do Governo do Tocantins por meio da Secretaria Estadual do Turismo. “Só agradecer a parceria do governo do Tocantins, na pessoa do governador Wanderlei Barbosa e do secretário estadual de turismo, nosso amigo e filho desta terra, Hercy Filho. Podem ter certeza que essa edição do DianoFolia vem cheia de muito carinho aos dianopolinos em retribuição à nossa tradição de sermos referência no Tocantins com o nosso Carnaval. Breve Lançaremos toda programação oficial com os nossos blocos de Rua, nossas matinês e muitos mais”, finalizou o prefeito José Salomão.