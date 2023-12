Dianópolis recebe prêmio por destaque na Saúde Municipal

Por Redação

O Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins (COSEMS-TO) realizou na última semana a premiação “Secretário Nota 10”. Na região Sudeste, apenas o município de Dianópolis recebeu a premiação, que foi entregue ao secretário municipal Israel Leite pelos relevantes trabalhos prestados à comunidade junto à pasta.

O evento aconteceu em Palmas-TO , no dia 06 de dezembro de 2023, com o intuito de premiar e reconhecer os trabalhos realizados pelos secretários municipais de Saúde dos 139 municípios do Tocantins com destaque na pasta da saúde em seus respectivos municípios nos anos de 2023.

Em suas palavras, o secretário municipal de saúde, Israel Leite, destacou. “O mérito é de toda equipe da Semus/Dianópolis que diariamente realiza um trabalho com muita eficiência e comprometimento. Nosso muito obrigado à cada um por seu compromisso em oferecer uma saúde melhor aos dianopolinos. Agradeço também ao nosso prefeito, José Salomão, por todo o investimento que tem feito na área da saúde em nosso município. Agradecemos ao Cosems pelo reconhecimento. Esse prêmio mostra que estamos no caminho certo e reforça nosso compromisso de continuar trabalhando pelo desenvolvimento de Dianópolis, oferecendo uma saúde com qualidade de responsabilidade”, enfatizou o secretário.

O secretário destacou ainda o compromisso da Semus com a população dianopolina, enfatizando os avanços e conquistas realizados pela pasta. “Foram vários investimentos em 2023, conquista e aquisições de equipamentos novos, valorização dos nossos profissionais, reformas de Unidades, compra de novos veículos, contratação de novos profissionais, disponibilização de novos serviços e atendimentos com especialidades. Tudo isso, pensando no bem estar da nossa população”, finalizou.