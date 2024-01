Ecovias do Araguaia implanta desvios na BR-153/TO em Aliança

Por Redação

A BR-153/TO, nos trechos de Aliança, terá alteração no tráfego a partir de amanhã (16), a partir de 9h, em razão das obras de duplicação realizadas na região.

Com isso, entre os km 622+600 e 622+800 e também entre os km 623+800 e 624+100, o tráfego na via principal da rodovia será desviado para via marginal para a execução das obras. Todo o perímetro estará devidamente sinalizado por equipes da concessionária para melhor orientar os condutores que passarem pelo local.

O objetivo é garantir sempre a segurança dos motoristas e a celeridade dos trabalhos no local, naquela que é maior obra de duplicação em andamento no Brasil. Ao todo, serão mais de 622 km previstos no contrato de concessão e os primeiros trechos, previstos para Aliança e Gurupi, devem ser entregues ainda este ano.

Os motoristas que percorrem o trecho devem redobrar a atenção à sinalização e limites de velocidade, mantendo sempre distância segura do veículo à sua frente e respeitando as orientações das equipes da concessionária.

Projeto de duplicação da BR-153, trecho de Aliança (TO)