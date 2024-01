Em 2024, Araguaína já conta com R$ 144,3 milhões captados para obras de pavimentação, tecnologia, cultura, saúde e segurança, anuncia prefeito Wagner Rodrigues

Por Redação

Durante todo o ano de 2023, a Secretaria de Captação de Recursos de Araguaína atuou para viabilizar milhões de reais de emendas parlamentares para a execução de obras e serviços na cidade. Para 2024, a Prefeitura já tem mais de R$ 144,3 milhões captados para investimentos em pavimentação, videomonitoramento, modernização tecnológica, cultura, unidade de saúde e equipamentos de suporte para atuação dos órgãos públicos.

O prefeito Wagner Rodrigues ressalta a contribuição importante dos deputados federais e senadores tocantinenses na destinação dos recursos para a infraestrutura de obras e serviços em Araguaína.

“São parcerias fundamentais para o crescimento da nossa cidade. Elaboramos os projetos e contamos com a confiança dos nossos parlamentares ao entender que todo nosso esforço é para o bem-estar da população”.

Ruas com novo asfalto

A maior parte do recurso captado, cerca de R$ 61 milhões, será destinada para obras de infraestrutura de pavimentação e drenagem de ruas e calçadas em diversos setores de Araguaína. Um dos contratos, na ordem de R$ 24,8 milhões, de emenda do então deputado federal Thiago Dimas, será para o recapeamento de centenas de ruas em mais de 20 bairros.

Já o recurso de R$ 29,9 milhões, destinado pelo deputado federal Carlos Gaguim, será aplicado para a pavimentação e drenagem de todo o Setor Nova Araguaína. O bairro também receberá R$ 384 mil de investimento em calçadas pela emenda do deputado federal Alexandre Guimarães, que também destinou R$ 5,7 milhões para a pavimentação de ruas no Setor Maracanã.

O deputado Lázaro Botelho direcionou recursos para pavimentação do Setor Universitário, no montante de R$ 5 milhões, por meio de convênio de repasse com o Ministério da Defesa, dentro do Programa Calha Norte, e mais R$ 2,5 milhões por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para recuperação de estradas vicinais.

“O Nova Araguaína, Maracanã e Universitário são um dos maiores bairros da cidade e demandam um investimento mais robusto e um planejamento mais complexo. Os recursos que estão entrando serão fundamentais para levarmos uma infraestrutura de qualidade para todos os moradores, somando aos trabalhos que a prefeitura já fez”, informa o secretário da Infraestrutura, Frederico Prado.

Mais tecnologia

Outro grande investimento que será executado ainda este ano em Araguaína é o projeto de videomonitoramento, que tem um orçamento de R$ 22,7 milhões destinado pelo senador Irajá. O parlamentar também é responsável pela emenda de R$ 13,8 milhões para implantação de energia fotovoltaica (solar) nas creches e escolas municipais da cidade.

Além de uma cidade mais segura e sustentável, haverá também internet gratuita nos principais espaços públicos de Araguaína com o investimento de R$ 7,65 milhões em modernização tecnológica da emenda parlamentar da então senadora Kátia Abreu.

Cultura, Saúde e Segurança

A partir das leis federais Paulo Gustavo e Aldir Blanc, Araguaína receberá R$ 2,75 milhões para investimentos em projetos e ações culturais, recursos que já estão com os termos de adesão assinados pela prefeitura.

A Saúde de Araguaína receberá R$ 14,4 milhões em investimentos extras, sendo R$ 12,9 milhões de emenda da então senadora Kátia Abreu para aplicação em ações digitais de saúde e R$ 1,44 milhões do então deputado federal Thiago Dimas para a construção de uma nova UBS (Unidade Básica de Saúde) de referência para os setores José Ferreira, Pedro Borges, Sonhos Dourados, Jardim dos Ipês, entre outros da região.

A senadora Dorinha também assegurou recursos para ampliação dos investimentos em saúde, destinando cerca de R$ 10 milhões para procedimentos de média e alta complexidade. E o senador Eduardo Gomes complementou o atendimento com recursos de R$ 3 milhões para atendimento da saúde primária no município.

Por fim, a GMA (Guarda Municipal de Araguaína) terá recursos na ordem de R$ 2,11 milhões para aquisição de novos veículos de apoio para as ações de segurança. O recurso é destinado pelo senador Irajá.

(Texto de Ricardo Sottero – Foto: Marcos Filho Sandes / Secom Araguaína)