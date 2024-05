Raí Saia Rodada agita primeira noite da 49ª Expo Gurupi

da redação

Na noite desta terça-feira, dia 30, a 49ª edição da Expo Gurupi teve uma abertura marcada por música, animação e muita energia. O cantor Raí Saia Rodada foi o grande destaque da noite, agitando o público presente com um show vibrante e envolvente.

O evento, realizado no Parque de Exposições de Gurupi, reuniu uma multidão de fãs e amantes da música nordestina, que lotaram o espaço para prestigiar a apresentação do artista. Com um repertório repleto de hits contagiantes, Raí Saia Rodada não decepcionou, garantindo uma noite de diversão e entretenimento para todos os presentes. Além dos shows, ocorreu ainda prova de três tambores, prova de laço e prova de marcha.

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, aproveitou a ocasião para agradecer o público pela presença maciça e ressaltar a importância histórica do evento para a região. “É com imensa satisfação que damos início a mais uma edição da Expo Gurupi, um evento que já se tornou uma tradição em nossa cidade e região. Agradecemos a todos que compareceram nesta primeira noite e contribuíram para o sucesso deste evento tão importante para o desenvolvimento do agronegócio e da cultura local”, afirmou Stival.

A Expo Gurupi é reconhecida como uma das maiores feiras agropecuárias do estado do Tocantins, reunindo expositores, produtores rurais, empresários e o público em geral em uma programação diversificada que inclui exposições de animais, palestras, leilões, rodeios e shows musicais.