Primeiro dia de Expo Gurupi tem 12 horas de qualificação para o produtor rural

Por Redação

A 49ª Expo Gurupi, o maior Feira Agropecuária do Sul do Estado, começou nesta terça-feira (30) com uma verdadeira imersão no que há de mais modernos em técnicas produtivas no mercado. Ao todo foram 12 horas de qualificação com o 2º Bueno Beef Day, em parceria com o SENAR e FAET, com o ciclo palestras de orientações para o produtor rural, com profissionais renomados em todo o Brasil, abordando temas atuais e importantes para o desenvolvimento do agronegócio do Tocantins.

“A proposta da 49ª Expo Gurupi é ser um evento completo, que promova os negócios, que tenha entretenimento, mas que ofereça também ao produtor rural qualificação de ponta, trazendo os melhores profissionais para tratar de temas importantes para o dia a dia do homem e da mulher do campo”, afirmou o presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival..

Entre os palestrantes estiveram o doutor Rubens Ribeiro, que falou sobre nutrição e fertilização do solo; a doutora Elisangela Pereira Lopes, que tratou sobre logística e suprimentos do agronegócio; o gerente nacional da Biogénesis Bagó, Bruno de Rienzo, disse sobre sanidade em confinamento; o gerente de desenvolvimento da Sumitamo

Chemical, Reginaldo Souza, falou sobre tecnologia de aplicação de herbicida; o diretor da TXC e Texas Center, Rubens Inácio, trouxe informações sobre produção para quem produz; o mestre em produção animal e premiado pela DBO Best Mind em Tecnologia para Confinamento, Paulo Dias, tratou de tecnologia de dados e informação; o diretor comercial da Cooperfrigu, Tarcízio Goiabeira, falou sobre a visão da indústria frigorífica; os cases de sucesso contados pelo diretor da Agrojem, Thiago Amorim, e o médico veterinário especialista em produção de ruminantes, Ronaldo Henrique de Oliveira, encerrando o dia com a palestra de um dos maiores especialistas em cadeia produtiva de pecuária intensiva, Roberto Barcellos, sobre as tendências da produção de carne bovina brasileira.

O empresário Marcos Bueno, realizador do 2º Bueno Beef Day, agradeceu a parceria com João Victor e o Sindicato Rural de Gurupi e a postura da entidade de valorizar a qualificação do produtor rural. “A 49ª Expo Gurupi pensou no produtor, trazendo formação e informação de qualidade para a melhoria do setor”, afirmou.

Cerca de 300 produtores e produtoras acompanharam, durante todo o dia, o ciclo de palestras na 49ª Expo Gurupi, entusiasmados com essa nova postura que a direção do Sindicato Rural trouxe para a feira, voltada também para o conhecimento.