Prefeita Josi Nunes publica nota de Pesar pelo falecimento da Tenente-Coronel Analicy Lima Barros Moreira

Nota de Pesar

Foi com muita tristeza que recebi a notícia do falecimento da Tenente-Coronel Analicy Lima Barros Moreira, 59 anos, ocorrido nesta terça-feira, 30, em Gurupi.

Analicy é esposa do pecuarista Antônio Moreira, irmão do vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira. Ela trabalhou em Gurupi no 4º Batalhão da Polícia Militar e na Fundação Pró-Tocantins; e deixa um grande legado de dedicação à segurança e bem-estar da comunidade gurupiense.

Neste momento de profunda tristeza, me solidarizo com todos os familiares e amigos de Analicy, e rogo a Deus para que conforte os corações enlutados.

Gurupi, 30 de abril de 2024.