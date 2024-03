Em Gurupi, simpósios reúnem especialistas de todo o país para debater as “Dores” da gestão na saúde pública e privada

Por Redação

O 5° Simpósio Nacional de Gestão Pública e Privada e o 2º Simpósio de Tecnologia e Gestão em Saúde acontecem simultaneamente entre os dias 23 e 25 de abril, em Gurupi-TO e prometem trazer questões cruciais que permeiam tanto o setor público quanto o privado. O evento se propõe a mergulhar nas causas das dificuldades enfrentadas pelos gestores, explorando os obstáculos que impedem uma administração eficiente e, consequentemente, impactam diretamente na entrega dos serviços à população.

Os Simpósios acontecem na Catedral das Assembleias de Deus em Gurupi-TO e irão contar com discussões e trocas de experiências entre especialistas e profissionais renomados para analisar e propor soluções para os desafios enfrentados na gestão da saúde. Entre os palestrantes de destaque, está o professor Gonzalo Vecina, figura de grande relevância no cenário da saúde pública no Brasil.

Como professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e fundador e primeiro presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Vecina traz consigo uma bagagem única de conhecimento e experiência. Além de sua atuação acadêmica, Gonzalo também é ex-Secretário Municipal de São Paulo e ex-CEO do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Sua presença no evento promete destacar a importância de encontrar soluções inovadoras para enfrentar as complexidades do setor.

Além da modalidade presencial, os eventos serão transmitidos ao vivo pelo YouTube do Instituto RG, temas como economia, análise de gestão e empreendedorismo serão abordados em profundidade, com o objetivo de identificar oportunidades de melhoria e promover uma gestão mais eficiente e orientada para resultados. A integração entre gestão e tecnologia emergirá como um elemento-chave para impulsionar a qualidade dos serviços prestados à população do Estado, destacando a necessidade de uma abordagem integrada e colaborativa para enfrentar os desafios da saúde pública e privada no Brasil.

Confira alguns dos nomes presentes nesta edição dos Simpósios:

Renato Gomes – Presidente do Simpósio Nacional de Gestão Pública e Privada. Fundador e Diretor Executivo do Instituto RG, Executivo, Conselheiro e Desenvolvedor de Negócios.

Prof. Dr. Gonzalo Vecina Neto – Médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-presidente da Anvisa, ex-secretário municipal de saúde de São Paulo e ex-CEO do Hospital Sírio Libanês.

Prof. Dr. Fábio Pegoraro – Doutor em Engenharia de Produção e Sistemas pela PUCPR. Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade de Gurupi (UNIRG), professor da cadeira de gestão em saúde dos cursos de medicina e farmácia.

Anamaria de Sousa Arruda – Médica, Mestre em Psicologia, Graduada em Ciências Biológicas, Especialista em Gestão da Segurança do Paciente, Gestora Hospitalar e de Sistemas de Saúde.

Letícia Franco Machado – Administradora, Especialista em Gestão de Pessoas e Liderança, Empresária e Gestora de Planejamento Estratégico.

Thiago Piñeiro Miranda – Advogado, sócio fundador do Escritório Hélio Miranda e Filhos Advocacia, especializado em Direito Constitucional, Ciências Políticas, Estudos de Política e Estratégia, Direito Eleitoral, Direito Civil e Processo Civil, mestrando pela Universidade Católica de Brasília e doutorando pela Universidad Museo Social Argentino/Argentina.

· Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva – Economista, Secretário de Planejamento de MG (1995/1998), Secretário de Saúde de Minas Gerais (2003/2010), Deputado Estadual (2007/2010), Deputado Federal (2011/2018) e Diretor Executivo da instituição Fiscal Independente.

· Ricardo Tardelli – Médico com carreira em gestão hospitalar, administrou hospitais e redes hospitalares para a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, desempenhou papel crucial na implementação dos hospitais da Parceria Público-Privada (PPP) do Estado de São Paulo.

· Nayara Borba – Biomédica, Gestora Regional do Sabin no Tocantins, Mestre em Ciência da Saúde, MBA Gestão de Negócios na Saúde, Especialista em Microbiologia Clínica e Delegada do CRBM-3.

· Cesar Cardim – Superintendente de Regulação da FenaSaúde, Sociólogo, Mestre em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ. Atua na saúde suplementar, tendo trabalhado na ANS e no Sistema Unimed.

· Renato Freire Casarotti – Graduado em Direito com especialização em Direito das Relações de Consumo e em Direito do Estado e Regulação, Presidente da ABRAMGE – Associação Brasileira de Planos de Saúde, Vice-Presidente de Relações Institucionais do UnitedHealth Group Brasil.

· Hêider Pinto – Médico especialista e mestre em Saúde Coletiva, Doutor em Políticas Públicas e Pós-Doutorando em Saúde, Inovação e Tecnologia, Professor da Universidade Federal da Bahia.

· Marleide Batista de Souza – Pedagoga com especialização na área de Gestão do SUS e Gestão em Saúde Pública, Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Novo Alegre/TO e Diretora Adjunta de Regionalização e Descentralização do COSEMS/TO.

· Luciana Lischewski Mattar – Designer e mestre, atua como Head de Inovação no Núcleo de Inovação Tecnológica do Hospital das Clínicas da FMUSP. Liderou a transformação digital do maior complexo hospitalar da América Latina, incluindo a implementação do programa de inovação e empreendedorismo em saúde, In.cube, e colaborou com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em iniciativas de combate à COVID-19.

· Péricles Goes – Médico, Pós-graduado em Administração Hospitalar e em Gerência Hospitalar, Superintendente Técnico da Organização Nacional de Acreditação – ONA, Fellow e ISQua Expert da International Society for Quality in Healthcare – ISQua e Membro da SOBRASP, é um dos Fundadores da ONA e participa da autoria e desenvolvimento dos Manuais da ONA.

· Janaíra França – Executiva e pesquisadora na área de tecnologia, comunicação digital e cidades inteligentes, com 25 anos de experiência, atualmente dedica-se a promover a transformação digital na gestão pública.

· Ricardo Gomes Valente da Silva – Oftalmologista pelo CBO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia), MBA Gestão em Saúde pela FGV, Mestre em gestão pelo ISCTE (Lisboa), Especialista em VBHC pela Harvard Business School, MBA pela Kellogg (Chicago), Sócio da clínica acreditada ONA 2 – BVC e Host e idealizador do canal Fala Doutores.

· Denizar Vianna – Médico, Doutor em Saúde Coletiva, Professor Titular da Faculdade de Medicina da UERJ, Pro Reitor de Saúde da UERJ (2021-2022) e Ex Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (2019-2020).

· Francisco Roberto Balestrin de Andrade – Médico, Presidente do SindHosp – Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Estabelecimentos de Saúde do Estado de São Paulo e Presidente do Conselho de Administração do CBEXs – Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde.

· Reginaldo Braga Arcuri – Advogado e professor do Departamento de História da UFJF (aposentado), atualmente é Presidente-Executivo do Grupo FarmaBrasil, membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI/MDIC), Titular do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia – CCT/MCTI, dentre outras instituições, foi Secretário de Desenvolvimento da Produção do MDIC e Presidente da ABDI.

· João Barroca – Médico, ex- Diretor do Departamento de Saúde, Suplementar do Ministério da Saúde, ex-Diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar e ex-Ouvidor da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

· José Antonio Diniz de Oliveira – Administrador, Diretor Presidente da Caixa de Assistência Oswaldo Cruz – FioSaúde e Presidente do Conselho Deliberativo da UNIDAS.

· Tereza Cristina Lins Amaral – Graduada em Serviço Social, Mestre em Administração em Saúde (Gestão de Sistemas de Saúde), especialista em Planejamento Estratégico e Gestão em Saúde, especialista em Gestão da Atenção à Saúde.

· Karla Bernardo Mattoso Montenegro – Pesquisadora e Gestora na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Coordenadora da Regional Sudeste do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC).

· Fabrício Dominici Ferreira – Médico, Presidente da UNIMED Gurupi e Professor Titular das cadeiras de Técnica Operatória, Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Faculdade de Medicina da UNIRG.

· Dante Garcia de Paula – Gestor, executivo, professor e mentor de líderes e carreira em saúde. Ex Superintendente de Planejamento da SES/GO e Superintendente de Gestão e Planejamento da AGIR.

· Alex Sander Rodrigues Cangussu – Biólogo, Doutor em Biotecnologia com experiência na coordenação e supervisão de projetos de P,D&I, pesquisador da Universidade Federal do Tocantins e Co-fundador da ANTIGEN – Startup que atua no desenvolvimento de tecnologias de vacinas e serviços LDTA, em Gurupi – TO.

· Gisele Alves – Diretora Executiva da Sobramex-CO, Especialista em Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa e em Gestão da Saúde, e Autora da Imersão em Experiência do Paciente- Empatize-se.

· Milene de Carvalho Henrique – Juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins – TJTO. Graduada em Direito, pós-graduada em Direito Constitucional, Pós-graduada em Direito da Medicina.

· Victor de Oliveira – Graduado em Ciências Contábeis pela UEG, especializado em Análise e Auditoria Contábil e mestrado em Controladoria e Contabilidade pela USP, Consultor Empresarial e Assessor Técnico da Incubadora – Inovo e Professor Adjunto da Unirg.

· Talita Pereira de Souza Ferreira – Engenheira de Bioprocessos e Biotecnologia, professora efetiva da UFT, Sócia da “startup” Badu Kombucha e Secretária Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Gurupi-TO.

· Filipe Costa Leandro Bitu – Administrador, Diretor Administrativo e Financeiro do IBROSS e Superintendente Geral das Unidades sob Gestão da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer.

· Antonio Lira – Médico, Diretor Médico Regional da Oncologia D’Or – São Paulo, Professor de Medicina Preventiva e Gestão em Saúde da Universidade São Caetano do Sul e Presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde – SBIS

· Paula dos Reis Coelho Alencar Sousa – Bacharel em Direito, Colaboradora e Gerente Regional Sul do Sebrae.

· Brenner Brandão Silva – Professor Adjunto da Disciplina de Ortopedia e Traumatologia da Universidade de Gurupi, Médico Ortopedista, Membro Titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e Diretor Superintendente da Unimed Gurupi.

· Edilberto Costa Neto – Engenheiro Eletricista, CEO da Ciclix, Coordenador da GT de Educação na Vertical de Saúde da ACATE e incubado no MIDITEC-ACATE.

· Sergio Paschoal – Médico geriatra, integrante do Grupo de Pesquisa PrevQuedas Brasil e do canal coletivo no YouTube “O que rola na Geronto”, e vice-presidente do Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento – OLHE.

Dr. Carlos Felinto Junior – Economista, é Secretário Estadual da Saúde do Tocantins já foi Gerente de Desenvolvimento e Políticas de Saúde; Coordenador de Políticas de Saúde; Diretor de Monitoramento e Avaliação da Gestão no Departamento de Gestão e Acompanhamento Estratégico;

Dr. Luciano Lima – Secretário Executivo da Saúde do Tocantins (SES-TO), servidor público concursado do quadro da SES-TO, desde 2014, já atuou em várias unidades hospitalares do Estado e respondeu pela Superintendência de Aquisição e Estratégia de Logística da SES-TO.

Sara Falcao de Sousa – Reitora da Universidade de Gurupi (UnirG). Doutora em Ciências da Saúde, Coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional da UNIRG, Docente dos cursos de Medicina, Farmácia, Psicologia e Fisioterapia da Universidade de Gurupi.

Paulo Henrique Fraccaro – CEO da Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (Abimo); Diretor Titular do Comitê do Complexo Produtivo e Econômico da Saúde e Biotecnologia (Comsaude); Membro do Conselho da Fundação Zerbini.

Anna Crystina Mota – Secretaria Municipal de Palmas, formada em psicologia pela Ulbra Palmas. Pós-graduanda em Avaliação Psicológica, é pós-graduada em Gestão em Saúde, possui especialização em Gerontologia e MBA em Gerenciamento de Projetos Governamentais.

Seyna Ueno Rabelo Mendes – Possui graduação em Medicina e mestre em Ciências pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) da Universidade de São Paulo (USP). Docente do curso de Medicina. Atualmente é hansenologista no serviço de referência dos municípios de Palmas e Porto Nacional, no Tocantins, além de coordenadora do curso de Medicina na Unirg Campus Paraíso.

Dr. Ricardo da Silva de Jesus – Diretor da Secretaria da Saúde de Gurupi, possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão é especialista em gestão da clínica nas regiões de saúde pelo Hospital Sírio-Libanês.