Lista tríplice da Unirg: Vereador Ivanilson nega participação de Josi

da redação

Relator do texto que instituiu a eleição por lista tríplice da reitoria da Universidade de Gurupi (Unirg), o vereador Ivanilson Marinho (PL) declarou e rebateu à Coluna do CT as falas do professor Sávio Barbalho, ex-presidente da fundação da instituição.

Ivanilson Marinho foi duro na resposta e chegou a provocar o ex-presidente. “Em Gurupi, [Sávio] só coleciona derrotas”, escreveu. O vereador negou que o debate sobre a alteração da Lei Orgânica tenha sido repentina, mas sim resultado de discussões e levantamentos realizados durante todo o ano de 2023 até o protocolo da matéria em dezembro. Conforme o parlamentar, a própria reitora da Unirg, Sara Falcão, convidou a Câmara para o debate, o que incluía a fiscalização de colegas professores com dedicação exclusiva à instituição, e que por isso recebem 30% a mais.

O parlamentar também fez questão de afastar Josi Nunes de qualquer participação na alteração da Lei Orgânica, conforme sugerido por Sávio Barbalho. “Em nenhum momento [a prefeita] participou da elaboração da proposta, pois foi matéria apresentada pelos 15 vereadores, que, ao final, restou somente aprovada a escolha do reitor e vice-Reitor através de lista tríplice de docentes da casa com 5 anos de carreira e no mínimo titulação de mestre, que é matéria pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como constitucional”, emendou Ivanilson Marinho, destacando os critérios estabelecidos para se candidatar.

Na avaliação de Ivanilson Marinho, as críticas de Sávio Barbalho abrangem “uma minoria” de professores que tem “intenção de monopolizar a política institucional e regalias”. “Nos últimos anos, colaboraram para o aumento do índice de gasto com pessoal obrigando o aumento das mensalidades, ocasionando por consequência, o esvaziamento dos cursos, tornando inacessível a UnirG para muitos gurupienses, eis aí um dos vários motivos da nossa revolta”, disparou.