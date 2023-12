Entrega especial de Natal: dep. Eduardo Fortes finaliza ação e atende mais 800 famílias em Alvorada

Por Ascom

Um Natal mais colorido, repleto de frutas, legumes, verduras e hortaliças. Assim será o Natal de mais de 800 famílias de Alvorada que receberam nesta quinta-feira, 21, milhares de quilos de hortifrutis durante a entrega especial de Natal do projeto Horta Comunitária.

O projeto foi idealizado e implantado pelo deputado estadual Eduardo Fortes e em Alvorada conta com o apoio estratégico dos parceiros Djalma Falcão, Ronny César e da Paróquia São Francisco de Assis, por meio do Padre Thiago Zanardi.

“Um dia especial e de muita solidariedade”, destacou o deputado Eduardo Fortes durante a entrega na cidade.

Projeto Horta Comunitária

O coração do projeto está localizado no campus da UFT em Gurupi. É na sementeira, construída pelo projeto e a universidade, que são produzidas mais de 15 mil mudinhas por semana que abastecem as 16 hortas e também são distribuídas gratuitamente para a agricultura familiar da região Sul e Sudeste

O projeto atende também a APAE, o Abrigo do Idoso e entidades carentes, além de contar com três Hortas Mirins. Outro destaque são as parcerias que a cada dia só crescem e reforçam a credibilidade e importância do projeto no combate a desnutrição e a fome no Tocantins.

São parceiros a UFT Gurupi, Cooperfrigu, Fazendão Agronegócio, Mix Alimentos, Grupo Marrafon, Supermercado Quarteto, Atacadão Dia a Dia, Supermercado Beira Rio Supermercado Sempre Seis, Fri Leite e Ferpam.