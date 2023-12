Escola de Ballet de Dianópolis prepara mais um espetáculo de dança com o tema “A Fantástica Fábrica de Doces”

Por Redação

Neste final de semana, a Terra das Dianas será palco de mais uma edição do espetáculo da Escola Baillare Dance, com a escola de Ballet de Dianópolis que se consolidou no Sudeste como protagonista de apresentações que unem dança, música, emoção e tradição em uma única noite.

Em sua 8° edição, a apresentação acontece neste sábado, 9, às 19h, no Auditório do Colégio João D’Abreu, no centro da cidade e vai reunir mais de 10 apresentações de ballet contando com a participação especial da bailarina Ingrid de Paula de Palmas (TO).

Com o tema “A Fantástica Fábrica de Doces”, o espetáculo será dividido em três momentos, com apresentações que trazem baby class, ballet clássico I e ballet clássico II e figurino que promete surpreender o público com leveza, charme e muita criatividade.

O espetáculo é realizado anualmente pela Escola Baillare Dance, e já faz parte da tradição cultural nas programações de final de ano de Dianópolis, onde crianças e pais esperam ansiosos pela data da apresentação.

Novidade

Idealizadora do evento e proprietária da escola, a professora Gleiciene Almeida, destaca o sucesso do espetáculo e fala sobre a novidade desta edição.

“É motivo de muita alegria realizar mais um espetáculo com os alunos e alunas da nossa escola. O público pode aguardar que será uma noite doce, com muita magia. Preparamos tudo minuciosamente ao longo de todo ano para garantir uma apresentação com muita emoção. Essa edição traz a doçura de cada apresentação, com ensaios que envolvem clássicos da música e vai nos mostrar a importância de nos mantermos fortes sempre, espalhando doçura em tempos difíceis”, disse.

Ainda conforme a professora, para 2024, a escola se prepara para iniciar o ballet clássico adulto e ballet clássico para a melhor idade. “Esse é um dos meus sonhos. E vamos promover inclusão, mostrar que a dança, o ballet é um grande aliado na transformação social, na valorização da vida. Além disso, a gente vai incluir também o espaço para pessoas portadoras de necessidades especiais, fazendo da nossa escola, do espetáculo um ambiente de inclusão”, enfatizou.

Baillare Dance

A escola Baillare Dance foi fundada em 2015 em Dianópolis com a proposta de ser referência em aulas de ballet clássico, funcional Kids, ballet fitness, funcional, dança para adultos e musculação.

Desde a sua fundação, apenas no ano de 2020 não foi realizado espetáculo devido a pandemia. Na última edição, em 2022, a escola apresentou o espetáculo com tema voltado para a Copa do Mundo.

Nesta edição o evento está aberto ao público com ingressos comercializados no valor de R$ 15 individual.