Estudante do Cursinho Popular da Câmara de Araguaína conquista aprovação em medicina na UFPA

Por Redação

O Cursinho Popular da Câmara Municipal de Araguaína já colheu bons frutos, como é o caso do estudante Danniel França, de 29 anos, que, após superar diversos desafios em sua jornada de estudos, conquistou a tão sonhada aprovação no curso de Medicina na Universidade Federal do Pará (UFPA).

O presidente da Câmara Municipal, vereador Marcos Duarte, parabenizou Danniel pela conquista e ressaltou a importância do Cursinho Popular.

“Danniel é um exemplo de dedicação e superação. Sua vitória é também a nossa, pois demonstra que iniciativas como o Cursinho da Câmara têm o poder de transformar sonhos em realidade. Estamos comprometidos em continuar impulsionando o sucesso de mais estudantes, como Danniel, por meio de oportunidades educacionais acessíveis e de qualidade”, destacou Marcos Duarte.

Danniel França, que esteve no gabinete da presidência da Câmara nesta semana para compartilhar sua história, destacou a superação como elemento fundamental em sua jornada.

“Concluí o Ensino Médio em 2011, mas apenas somente a partir de 2020 que eu voltei a estudar o conteúdo relacionado ao Enem e vestibular. O Cursinho Popular da Câmara de Araguaína foi essencial na minha vida. O recado que deixo para todos aqueles que também sonham em uma aprovação é que nunca desistam, que continuem sempre estudando e buscando conhecimento”, disse Danniel.

O Cursinho da Câmara Municipal de Araguaína beneficiou, em 2023, 60 estudantes oriundos de escolas públicas, oferecendo aulas gratuitas aos finais de semana. Esse projeto é o primeiro organizado por uma Câmara Municipal do Tocantins.