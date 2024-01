Faltando 06 dias para o Gurufolia, Prefeitura de Gurupi lança programação oficial do Carnaval de Gurupi 2024

Por Wesley Silas

A Prefeitura de Gurupi irá apresentar à imprensa nesta sexta-feira, 12, às 08h30, no Centro Cultural Mauro Cunha, o lançamento da programação oficial do Carnaval de Gurupi 2024, com apresentação das atrações nacionais e regionais, matinês, local do evento, estruturas e segurança.

Carnaval Privado 2024

A festa que já usou o nome de Gurufolia, CarnaGuru, CarnaGurupi, agora Carnaval de Gurupi terá uma espécie de esquenta este ano o empresário Jales Show aposta no carnaval privado que resgatou o nome Gurufolia. Já foram confirmados para festa dois melhores trios da Bahia e os artistas confirmados incluem Murilo Huff, Manu Batidão, Jiraya Uai, Lambasaia, Projeto 1+1, Dj Lelis, Paulo e Nathan, Chicabana e Kaçula na festa que acontece no Campus I da Unirg.

Outros carnavais….

Parafraseando Mário Andrade, “o passado é lição para refletir, não para repetir”, neste momento, pelo menos, vale a pena lembrar as origens do carnaval de Rua de Gurupi que, distante dos tempos atuais, foi animado por grupos de amigos que se juntavam e criavam seus blocos como são dos casos dos blocos “Os Pifados”, que teve a origem quando três amigos resolveram comemorar o carnaval rodando num Jeep velho com um músico acompanhando, o bloco “As Caridosas” formado por amigos, pai de família que vestiram-se de mulheres e subiram a avenida Goiás, acompanhados de música e irreverência e, Os Metralhas, considerado a primeira escola de samba de Gurupi e que hoje resumiu em um grupo de amigos e neste ano completa 52 anos de avenida. Destes três apenas a Caridosa deixou de existir.