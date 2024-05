Febracis e ACIG promovem café da manhã para empresários em Gurupi nesta quinta, 09

Por Redação

A Febracis – maior escola de negócios na América Latina, em parceria com a Associação Comercial de Gurupi (ACIG), realiza nesta quinta-feira (9), às 8 horas, no auditório da ACIG, em Gurupi, um “Café para empresários da cidade”. Durante o evento será repassado um conteúdo exclusivo sobre gestão, além de troca ideias, do compartilhamento de experiências e o fortalecimento da rede de contatos dos empresários.

O diretor Nacional da Febracis, Newton Vieira, adiantou que encontro será repleto de novidades. “Acordar, agir, auto responsabilizar-se, focar, comunicar bem, questionar sempre e crer são as práticas necessárias para alcançar objetivos pessoais e para consolidar os resultados profissionais e dos negócios”, destacou ele.

Pra garantir a sua vaga faça inscrição pelo link: https://bit.ly/cafécomempresáriosacig

Serviço:

Café da manhã com empresários de Gurupi/TO*

Local: Auditório da ACIG, em Gurupi

Data: Quinta-feira, 9, às 8h

(Assessoria de Imprensa da Febracis)