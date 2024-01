Chuva em Formoso do Araguaia causa estragos em casas e provoca alagamentos

da redação

Uma chuva passageira deixou estragos no setor Planalto, em Formoso do Araguaía. Durante um curto período de tempo, foi registrada uma chuva com volume de 100 milímetros. Na região muros caíram e ruas e casas foram alagadas. Nesta quinta-feira (25), a Defesa Civil esteve no local para avaliar a situação.

Os moradores ainda abriram os portões para tentar fazer com que a água descesse pelas ruas. Durante a vistoria realizada nesta quinta, a defesa civil alertou os moradores sobre o perigo da parte dos muros que não foram derrubados.

Veja a nota completa da Prefeitura de Formoso do Araguaia

A Secretaria de Infraestrutura de Formoso do Araguaia informa em nota que o alagamento nesta quadra do Setor Planalto pode estar relacionado aos seguintes fatores: a intensidade da chuva que neste caso foi acima dos 100 milímetros, ao acúmulo de entulho depositado pela comunidade em canteiros e lotes baldios, e ainda ao sistema de drenagem da cidade que seria antigo, e faz um escoamento superficial durante chuvas de maior volume.