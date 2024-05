Formoso do Araguaia passa por graves irregularidades nas unidades de saúde; aponta inspeção do MPTO

da redação

O Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio da Promotoria de Justiça de Formoso do Araguaia e do Centro de Apoio Operacional da Saúde (CaoSaúde), realizou inspeção nas unidades de saúde do município nos dias 15 e 16 de maio. O objetivo foi verificar as condições de atendimento e das instalações.

Durante a vistoria, foram identificadas diversas irregularidades. No Hospital Municipal Hermínio de Azevedo, constatou-se que as três ambulâncias estão em péssimas condições de conservação, sendo que apenas uma delas está apta a realizar viagens entre os municípios. Além disso, foi verificada a ausência de dedetização nas instalações, com a última realizada há quase um ano.

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), dos três consultórios odontológicos existentes, apenas um está em funcionamento. Também há carência de estrutura médica, falta de medicamentos básicos e de insumos. Além disso, há ausência de impressoras, mobiliários e condicionadores de ar.

Conforme mencionado pelo promotor de Justiça André Henrique de Oliveira Leite, essas irregularidades comprometem seriamente a qualidade do atendimento à população. “Não podemos aceitar essa falta de estrutura, que prejudica diretamente o bem-estar e a segurança dos cidadãos. É nosso dever tomar as medidas cabíveis para regularizar essa situação e garantir que a população tenha acesso a serviços de saúde dignos e de qualidade”, frisou o promotor de Justiça.

Nos próximos dias, uma recomendação será expedida ao Município, requerendo providências para que as irregularidades sejam sanadas.