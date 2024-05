Acidente entre carro e moto derruba muro de casa e deixa motociclista gravemente ferido no sul do estado

da redação

Duas pessoas ficaram feridas após uma batida entre carro e moto em Formoso do Araguaia. Por causa do impacto, o muro de uma casa caiu. A motorista do veículo, de 24 anos, teve ferimentos leves e o motociclista, de 17 anos, ficou gravemente ferido. Os dois foram encaminhados para o hospital.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que o motociclista trafegava pela rua Gaspar Dutra no sentido sul-norte, quando bateu no carro que ia no sentido leste-oeste da rua Patrocínio da Silva Aguiar. O acidente foi registrado nesta quarta-feira (29), no final da tarde.