Em nota, vice-prefeito de Formoso do Araguaia afirma que não foi para viagem de Dubai e que nunca participou da parte administrativa da gestão do prefeito Heno

da redação

O vice-prefeito de Formoso do Araguaia Israel Borges Nunes, o Kawê, afirmou por meio de nota, após ser um dos alvos da Operação Rota Dubai da Polícia Federal na última semana, que não faz parte da gestão administrativa do prefeito Heno Rodrigues e que não faz parte da investigação.

Leia a nota na íntegra:

Me faz necessário vir a público esclarecer algumas questões a respeito do ocorrido na quinta-feira passada. Como todos sabem houve uma operação da polícia federal em Formoso do Araguaia (Rota Dubai), na qual eu fui procurado como declarante para esclarecer algum envolvimento pessoal e de algumas outras pessoas na investigação. Fui pego de surpresa como todos, e na realidade não soube responder muitas questões.

Como Todos sabem não sou parte ativa da gestão e nem da investigação. A investigação trata pelo que sei do transporte escolar, no qual nunca tive nenhuma participação. Sou Vice-prefeito e como tal, não sou ordenador de despesas. Durante a entrevista fui indagado pela minha participação na gestão e também na secretaria de Educação. Não fui de grande ajuda pois não tenho conhecimento das licitações e nem de contratos dessa secretaria. Também deixei claro que não fui convidado para viagem de Dubai, e nunca participei da parte administrativa dessa gestão, um dos motivos pelos quais me afastei da mesma em maio de 2023.

Quanto ao fator das armas, declaro ser verdade, cooperei todo o tempo com a polícia, que apreendeu todas as espingardas da fazenda, como um revólver 38 e munições. Crime comum sem nenhuma ligação com o inquérito e processo da Polícia Federal. Neste não tenho nenhuma ligação com o prefeito nem demais acusados. Estou aguardando a justiça para maiores esclarecimentos e vou cooperar com o que eu souber o que não é muita coisa.

Reafirmo, como vice-prefeito não participo de nenhum processo licitatório, não tenho envolvimento com nenhum fundo federal e nunca assinei UM, NENHUM documento da prefeitura a não ser no dia da posse na presença de todos os cidadãos formosenses. Repito, estou a inteira disposição da justiça e aguardo como todos, mais esclarecimentos.

Atenciosamente

Israel Borges Nunes – Kawê