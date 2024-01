Gurufolia: “Autorização de eventos particulares mediante cobrança é uma prática comum em nossa instituição”, diz UnirG sobre pedido do MPE de suspensão Gurufolia no Campus I

Por Wesley Silas

A UnirG comentou sobre uma Ação Civil Pública em desfavor dela ingressada pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio da 8ª Promotoria de Justiça de Gurupi, visando suspender evento pré-carnavalesco. “Já realizamos alugueis de auditórios, salas e até mesmo de todo o prédio para eventos particulares, cursos, concursos, entre outros”, informou a instituição ao defender que a iniciativa “está plenamente alinhada com a legislação vigente”.

Segundo a UnirG o aluguel de parte do Campus I “não acarretará prejuízos acadêmicos, uma vez que a concessão ocorre durante o período de férias, não interferindo nas atividades administrativas da instituição, pois se refere exclusivamente ao estacionamento, sem disponibilização de outros recursos”.

“Ao permitir eventos particulares, a UnirG busca não apenas angariar recursos financeiros, mas também fortalecer a cultura local e contribuir para a interação com a comunidade. O apoio à cultura está em plena consonância com os propósitos estatutários da instituição, que visa estimular a criação cultural e o desenvolvimento do pensamento reflexivo”, completa.

Conforme já foi anunciado, o Gurufolia está previsto para acontecer nos dias 18, 19 e 20 de janeiro, em estacionamento do anexo I da Universidade de Gurupi (Unirg). Nas alegações o promotor argumenta “que não foi apresentado impedimento para a realização do evento em outro local da cidade, e que a suspensão visa evitar futuras alegações de poluição sonora, perturbação do sossego e dano ao patrimônio público”. Requereu ainda a anulação do termo de autorização do uso do bem público e a aplicação de multa diária no valor de R$ 50.000,00 em caso de descumprimento, a ser suportada pelo presidente da Fundação Unirg e pela empresa Jaleshow Ltda.

Confira a íntegra da nota da Unirg

Nota de Esclarecimento à Imprensa

A Fundação UnirG, em busca de transparência e responsabilidade para com a comunidade, esclarece que a autorização de eventos particulares mediante cobrança é uma prática comum em nossa instituição. Já realizamos alugueis de auditórios, salas e até mesmo de todo o prédio para eventos particulares, cursos, concursos, entre outros.

O valor arrecadado é totalmente revertido para a instituição e utilizado para custear a manutenção e implementar melhorias em nossas instalações, contribuindo assim para o contínuo desenvolvimento das atividades da UnirG.

É importante ressaltar que essa iniciativa está plenamente alinhada com a legislação vigente, sendo adotada de maneira regular e transparente. A Fundação UnirG, guiada pela legalidade, seguiu todos os procedimentos necessários para garantir a conformidade da autorização.

Esclarecemos que essa prática não acarretará prejuízos acadêmicos, uma vez que a concessão ocorre durante o período de férias, não interferindo nas atividades administrativas da instituição, pois se refere exclusivamente ao estacionamento, sem disponibilização de outros recursos.

Ao permitir eventos particulares, a UnirG busca não apenas angariar recursos financeiros, mas também fortalecer a cultura local e contribuir para a interação com a comunidade. O apoio à cultura está em plena consonância com os propósitos estatutários da instituição, que visa estimular a criação cultural e o desenvolvimento do pensamento reflexivo.

Quanto à segurança, foram adotadas medidas rigorosas para isolar a área destinada ao evento, garantindo a integridade das instalações existentes e a segurança dos participantes.

A Fundação UnirG reafirma seu compromisso com a promoção da cultura, apoio à comunidade e transparência em todas as suas ações. Adicionalmente, informamos que a cobrança pelo uso do espaço, em eventos como este, contribuirá para a realização de ações sociais e culturais, consolidando nossa responsabilidade social.

Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e reiteramos nosso comprometimento com o desenvolvimento regional.

Atenciosamente,