Gurupi 66 Anos: Show de Léo Santana reúne milhares de pessoas em celebração ao aniversário da cidade

Por Redação

A noite deste sábado, 16, foi marcada por muita animação em Gurupi, que comemorou seus 66 anos com um grande show do cantor Léo Santana. Promovido pela Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o evento lotou o pátio do Shopping Araguaia, reunindo milhares de pessoas entre moradores e visitantes de cidades vizinhas.

O artista baiano agitou o público com sucessos como “Zona de Perigo”, “Contatinho” e “Perna Bamba”, entre outros, garantindo uma noite de festa e celebração. Antes de subir ao palco, Léo Santana falou sobre a alegria de participar das comemorações.

”É um prazer enorme estar aqui em Gurupi, pela primeira vez. O público pode esperar um show bem pra cima, com muita energia. Essa cidade merece uma festa especial para celebrar seus 66 anos”, declarou.

A prefeita Josi Nunes, que acompanhou a programação, compartilhou seu entusiasmo com o sucesso do evento. “É muito gratificante ver a população reunida, se divertindo e celebrando. Trouxemos o Léo Santana como atração principal porque acreditamos que Gurupi merece uma comemoração à altura de sua importância como Capital da Amizade”, destacou.

Entre os presentes, o vendedor Pedro Gomes curtiu o show ao lado dos amigos e elogiou a escolha da atração. “Achei o show incrível! É muito bom receber um artista que está em alta no cenário nacional. A cidade merece momentos como esse para comemorar uma data tão especial”, comentou.

A manicure Mayara Pereira, que levou a família para o evento, também aprovou a iniciativa. “Foi uma noite inesquecível! Nos divertimos muito e parabenizo a organização pela ideia de trazer um show do Léo Santana para Gurupi. A cidade está de parabéns!”, afirmou.

O show de Léo Santana foi a principal atração da programação cultural de aniversário da cidade, que iniciou no último dia 09 e contou com shows regionais, exposições de arte, lançamento de documentário e os festivais de música Louve Gurupi e Fesc.