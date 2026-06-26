Jucetins realiza visita institucional à ACIG e fortalece diálogo com empresariado de Gurupi

Encontro discutiu desburocratização, Simplifica Tocantins e novas parcerias para impulsionar o ambiente de negócios no sul do estado



Da Redação

A Junta Comercial do Estado do Tocantins (Jucetins) realizou uma visita institucional na última quarta-feira, 24, à Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), reforçando o compromisso da nova gestão de estreitar o relacionamento com as entidades representativas do setor produtivo e ouvir de perto as demandas dos empreendedores tocantinenses.

Foi a primeira vez que a Jucetins esteve na sede da ACIG. Durante o encontro, o presidente Sidney Barros, a gerente de Registro Mercantil, Cleci Cassol, e o coordenador do Simplifica Tocantins, Rubens Santos, foram recebidos pelo presidente da entidade, Raimundo Bonfim.

Na reunião, a equipe da Jucetins apresentou os avanços do Simplifica Tocantins, discutiu oportunidades para ampliar a desburocratização dos processos de abertura e legalização de empresas e destacou a importância da atuação conjunta entre instituições para fortalecer o ambiente de negócios no Tocantins.

Parceria

Para o presidente da Jucetins, Sidney Barros, a aproximação com as entidades empresariais é uma das prioridades da atual gestão.

“A Jucetins precisa estar cada vez mais próxima de quem representa o setor produtivo e conhece a realidade dos empreendedores. Nosso objetivo é construir soluções em conjunto, fortalecer parcerias e ouvir as demandas para que possamos aprimorar continuamente os serviços prestados. O desenvolvimento econômico acontece quando as instituições trabalham de forma integrada em favor de quem empreende”, afirmou.

O presidente da ACIG, Raimundo Bonfim, destacou a importância da visita institucional e da parceria entre as entidades. “É a primeira vez que a Jucetins está visitando a ACIG. O benefício para o empresariado é enorme. A junção de forças traz engrandecimento e agilidade. A Associação vai estar junto sempre que precisar. A Jucetins já é ágil e é importante que os outros órgãos também sejam”, ressaltou.

Ao final do encontro, a Jucetins colocou-se à disposição para desenvolver novas ações em parceria com a ACIG, incluindo capacitações, participação em eventos e iniciativas voltadas à melhoria do ambiente de negócios, reafirmando o compromisso de atuar ao lado das entidades que representam os empreendedores tocantinenses.

Texto: Philipe Ramos/Governo do Tocantins