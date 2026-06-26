Cariri realiza VII Conferência Municipal de Saúde e fortalece participação popular na construção das políticas públicas

Da Redação

Nesta sexta-feira (26), o Conselho Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e com o apoio da Prefeitura de Cariri do Tocantins, realizou a VII Conferência Municipal de Saúde, no plenário da Câmara Municipal.

Com o tema “Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo e cuidar do Brasil”, o evento reuniu a vice-prefeita Ivonete Pereira, vereadores, secretários municipais, profissionais da saúde, conselheiros e representantes da comunidade em um importante espaço de diálogo, escuta e construção coletiva de propostas para o fortalecimento da saúde pública no município.

A programação contou com palestra do conselheiro do Conselho Estadual de Saúde do Tocantins, Mário Benício dos Santos, que abordou o tema central da conferência, destacando a importância do Sistema Único de Saúde (SUS), da participação social e do compromisso conjunto entre poder público e população na formulação de políticas públicas mais eficientes.

Para o palestrante, a conferência representa um dos mais importantes instrumentos de fortalecimento do SUS. “A conferência é o momento em que a população tem voz para apontar os desafios, apresentar soluções e contribuir diretamente com a construção das políticas públicas. Um SUS forte depende da participação de todos, da gestão aos usuários do sistema”, destacou Mário Benício dos Santos.

Após a palestra, os participantes foram divididos em grupos de trabalho para as rodas de debate, organizadas por eixos temáticos. Servidores da saúde, conselheiros e representantes da comunidade discutiram os principais desafios enfrentados pelo município, apresentaram sugestões de melhorias e elaboraram propostas que irão subsidiar as próximas etapas de planejamento das políticas públicas de saúde.

A secretária municipal de Saúde, Maria Auxiliadora da Paixão Aires, ressaltou que a conferência é um momento de escuta e construção coletiva.

“Este é um espaço democrático, onde profissionais, gestores e a população caminham juntos para pensar o futuro da saúde em Cariri. As propostas debatidas aqui refletem as necessidades da nossa comunidade e servirão de base para fortalecer cada vez mais os serviços oferecidos à população”, afirmou.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Leandro Evaristo, destacou a importância do controle social e da participação popular na definição das prioridades para o setor. “Quando a comunidade participa, a saúde avança. A conferência fortalece o controle social e garante que as decisões sejam construídas de forma coletiva, ouvindo quem utiliza os serviços e quem trabalha diariamente para oferecer uma saúde pública de qualidade”, enfatizou.

A VII Conferência Municipal de Saúde reafirma o compromisso do Conselho Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura de Cariri do Tocantins com a valorização do diálogo, da participação popular e da construção de um Sistema Único de Saúde cada vez mais eficiente, humanizado e alinhado às necessidades da população.