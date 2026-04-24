Gurupi conquista 1º lugar em prêmio do Sebrae com projeto que fortalece agroindústria e desenvolvimento rural

por Redação

Prefeitura de Gurupi foi destaque no prêmio “Cidades do Futuro, o Futuro é Agora”, iniciativa vinculada ao programa Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), ao conquistar o primeiro lugar no eixo Empreendedorismo Rural com o projeto “SIM que transforma”. A premiação realizada pelo Sebrae reconhece políticas públicas que impulsionam a economia local e fortalecem os pequenos negócios em todo o Tocantins.

Desenvolvido pela Diretoria de Agricultura, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o projeto tem como base o fortalecimento da produção agroindustrial local por meio do Serviço de Inspeção Municipal (SIM). A iniciativa atua na regularização sanitária, na melhoria das condições produtivas e na ampliação de mercados para produtos de origem animal certificados, permitindo inclusive a comercialização em âmbito estadual por meio do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar e de Pequeno Porte (SUSAF-TO).

Com o selo SUSAF-TO, Gurupi se consolida como referência no setor, conforme reconhecimento da Secretaria de Estado da Agricultura. O município conta ainda com um abatedouro municipal credenciado, que possibilita que carnes e derivados produzidos localmente sejam comercializados em todo o Tocantins com garantia de qualidade e segurança alimentar. A atuação integrada com o Consórcio Intermunicipal também amplia o alcance comercial dos produtos, sempre sob a certificação do SIM, que assegura padrões sanitários em itens como carne, leite, queijo, ovos e mel.

O diretor de Agricultura, Douglas Moraes, destacou a relevância do reconhecimento e o alcance da iniciativa. “Esse prêmio reforça que estamos no caminho certo ao investir na agroindústria e no fortalecimento dos pequenos produtores. O SIM tem transformado a realidade de muitas famílias no campo, garantindo renda, qualidade e acesso a novos mercados. Agora, seguimos confiantes para a etapa nacional da premiação, levando o nome de Gurupi ainda mais longe”, afirmou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Wilson de Souza, também ressaltou o impacto do projeto. “O fortalecimento do empreendedorismo rural é estratégico para o crescimento sustentável de Gurupi. Estamos criando oportunidades, gerando emprego e renda, e promovendo o desenvolvimento com responsabilidade e visão de futuro”, pontuou.

Além do prêmio no eixo rural, a Prefeitura também participou na categoria Inclusão Produtiva com o programa Cartão Acolhe Gurupi, que atende cerca de mil famílias em situação de vulnerabilidade social, com foco especial em mulheres chefes de família. O programa alia transferência de renda à qualificação profissional, exigindo que as beneficiárias participem de cursos gratuitos ofertados pela Prefeitura em parceria com instituições do Sistema S, incentivando o empreendedorismo e a inserção no mercado de trabalho.

Outro destaque do Cartão Acolhe Gurupi é o impacto direto na economia local. Atualmente, 33 pequenos comércios de alimentos nos bairros estão credenciados para receber as compras realizadas com o cartão, promovendo a circulação de recursos dentro do próprio município.

A prefeita Josi Nunes celebrou a conquista e reforçou o compromisso da gestão com políticas públicas transformadoras. “É uma grande alegria para Gurupi participar de uma premiação tão importante e conquistar o primeiro lugar em uma das categorias. Mais do que isso, o que nos orgulha é desenvolver iniciativas que realmente transformam a vida das pessoas, promovendo dignidade, oportunidades e crescimento para toda a nossa população”, destacou.