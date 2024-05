Gurupi: Mulher tira a própria vida, após transferir todo dinheiro para plataforma de jogos digitais

Por Wesley Silas

A tragédia aconteceu nesta quinta-feira, 09, na rua D com a Avenida Alagoas em Gurupi quando uma mãe de duas crianças tirou a própria vida após “transferências de todo dinheiro que estaria na poupança para uma plataforma de jogos digitais”, informou a Polícia Militar.

A Assessoria da Polícia Militar informa que uma equipe policial da PMTO foi acionada para atender a uma ocorrência de suicídio e no local constataram o fato.

“Os militares foram informados pelo solicitante que ele estava dormindo no quarto com as crianças, enquanto a vítima estava na cozinha. Ele disse ainda que quando acordou e foi procurá-la pela casa, a encontrou em outro quarto, deitada na cama, com uma arma na mão e um ferimento na cabeça”, apontou a PM..