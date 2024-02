Alimentos arrecadados no GuruFolia 2024 se transformam em uma grande Feijoada Solidária

da redação

Após o sucesso do GuruFolia 2024, uma das maiores festas de pré-carnaval da região, a solidariedade continua sendo o tema em destaque. Os alimentos arrecadados durante o evento foram destinados a uma nobre causa: uma grande feijoada solidária, evento que foi organizado pelo Instituto Gratidão, com parceria da Unirg e Prefeitura de Gurupi, realizado no bairro Campo Belo.

Organizada com os alimentos doados durante o GuruFolia, a feijoada serviu como ponto de encontro para diversas ações sociais. Uma das principais atividades foi a distribuição de cestas básicas para as famílias do setor Campos Belos, proporcionando alívio imediato às necessidades básicas dessas famílias.

Além da distribuição de cestas básicas, diversas outras ações foram realizadas durante o evento, como consultas médicas gratuitas, orientações sobre saúde e bem-estar, e atividades recreativas para crianças. Essa mobilização solidária não apenas alimentou os corpos, mas também nutriu os corações daqueles que foram beneficiados.

“Essa demonstração de solidariedade ressalta a importância de eventos como o GuruFolia não apenas como momentos de celebração, mas também como oportunidades para promover o bem-estar e a união entre todos”, disse o organizador do Gurufolia, JaleShows.