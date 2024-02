Com Vila Nova campeão, Copa do Craque 2024 homenageia Oswaldo Stival

da redação

O Vila Nova foi o campeão da Copa do Craque – Taça Oswaldo Stival deste ano, ao vencer a final o Peixe nos pênaltis, em partida disputada neste domingo (4), na Arena Nova Fronteira, em Gurupi.

A Copa do Craque, um dos mais importantes eventos do esporte amador do Tocantins, este ano fez uma justa homenagem a um grande incentivador do esporte, o empresário Oswaldo Stival.

“A família Cooperfrigu está presente na Copa do Craque, em todas as suas edições, por entender a importância do incentivo ao esporte amador para a promoção social. Agradeço muito a homenagem que fizeram este ano ao meu pai, Oswaldo Stival, que era apaixonado por futebol e que sempre acreditou na transformação que o esporte pode fazer na vida das pessoas”, disse Oswaldo Stival Jr, presidente da Cooperfrigu.

A final da Copa do Craque – Taça Oswaldo Stival foi muito prestigiada, contando com a presença do governador Wanderlei Barbosa, o vice-governador Laurez Moreira, o presidente da Assembleia, deputado Amélio Cayres, deputados federais e estaduais, a prefeita Josi Nunes, além de vereadores de Gurupi e região.

“É muito bom estar reunido com a população da região sul do Estado. Quero parabenizar os organizadores e a comunidade por este evento tão importante para o cenário esportivo do Tocantins”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa.

O vice-governador Laurez Moreira destacou que a competição é referência por sua tradição. “Aqui é a maior disputa de futebol amador do Tocantins e, sem sombra de dúvida, a Copa do Craque em Gurupi já é referência regional e, também, nacional”, expressou o vice-governador.

O deputado estadual Eduardo Fortes, um dos grandes apoiadores da Copa do Craque – Taça Oswaldo Stival também falou sobre a importância do evento. “A gente tem toda a alegria de poder estar aqui prestigiando esse grande evento esportivo para o Tocantins, que leva o nome de seu Oswaldo Stival, que tanto ajudou no desenvolvimento do Tocantins e do esporte”, afirmou Eduardo Fortes.