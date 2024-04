Deputado Eduardo Fortes recebe carinho da população durante a Cavalgada de Gurupi

da redação

No domingo, dia 28, teve início a programação da ExpoGurupi com a tradicional Cavalgada, marcando o início da 49ª edição da exposição no Parque de Exposição Agropecuária, que promete trazer novidades e oportunidades para o setor agropecuário da região.

O deputado e pré-candidato a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes, marcou presença no evento, destacando seu apoio ao agronegócio e à agroindústria. “O setor agropecuário é a base da economia de Gurupi, e nosso compromisso é fortalecer ainda mais o setor, promovendo o desenvolvimento sustentável e gerando oportunidades para os produtores locais.”

Durante o percurso da Cavalgada, um fato chamou a atenção de todos: o deputado foi calorosamente ovacionado pela população, evidenciando o apoio que recebe como pré-candidato. Sua presença no evento destacou seu compromisso com o fortalecimento do agronegócio e da agroindústria local.