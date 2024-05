Diretora do Instituto Gratidão Tocantins, Alline Moreira, entrega moto ao casal sorteado no casamento comunitário

da redação

No último final de semana, o Instituto Gratidão Tocantins realizou o Casamento Comunitário na cidade de Gurupi. Durante o evento, um casal de noivos teve a felicidade de ser contemplado com o sorteio de uma moto 0 km. A diretora do Instituto, Alline Moreira, fez a entrega oficial do prêmio, trazendo ainda mais alegria para o casal recém-casado.

A moto, símbolo de novos começos e aventuras, foi recebida com muita emoção pelos ganhadores. “Parabéns ao casal vencedor do sorteio da moto no casamento comunitário do Instituto Gratidão Tocantins! Que este presente traga muitas alegrias e aventuras na nova jornada a dois”, declarou Alline Moreira, ressaltando a importância de momentos como este para fortalecer a união e felicidade dos casais participantes.