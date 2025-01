Diretores de escolas municipais de Gurupi são empossados

da redação

Na manhã desta quarta-feira, 15, a Prefeitura de Gurupi realizou a cerimônia de posse dos 28 diretores eleitos da Rede Municipal de Ensino, que atuarão durante o biênio 2025-2026. O evento foi realizado no auditório do Instituto de Assistência dos Servidores de Gurupi (Ipasgu) e contou com a presença da prefeita Josi Nunes, do vice-prefeito Adailton Fonseca, do secretário Municipal de Educação, Samuel Martins, e vereadores.

A prefeita Josi Nunes parabenizou os diretores eleitos e destacou a importância do papel que desempenham na construção de uma educação de qualidade. “Vocês estão aqui porque demonstraram capacidade para estarem onde estão e para exercerem esse papel de liderança. O líder nas nossas escolas são os diretores. Meu desejo é que a educação de Gurupi desponte e seja reconhecida como referência não só no Tocantins, mas no Brasil. Para que isso aconteça, temos que trabalhar de mãos dadas, com humildade, amor e dedicação”, afirmou Josi.

O secretário Samuel Martins ressaltou que a posse marca o início de um novo ciclo no ensino municipal e destacou o compromisso dos novos diretores. “Esse momento marca o início do ano letivo de 2025. Desejo sucesso a todos os diretores nestes dois anos para executar essa importante função e entregar uma educação de excelência para os cerca de 9 mil alunos que deverão estar matriculados neste ano. Essa é uma grande responsabilidade, mas tenho certeza de que capacidade não lhes falta”, declarou.

Arizomar dos Santos, diretor da Escola Municipal Gilberto Rezende Rocha Filho, falou sobre a expectativa para o biênio. “A expectativa é muito boa, sabendo do compromisso de estar responsável por uma rede municipal de ensino, pelas vidas dos nossos alunos. Só temos a agradecer a Deus e dizer que estamos bastante animados para fazer noss trabalho e oferecer uma educação de qualidade no município”, disse.

Já Regiane Rilva da Silva Santos, diretora da Escola Municipal Vila Nova, que assume seu segundo biênio como diretora, reafirmou o compromisso com a melhoria do ensino. “Continuo firme e forte, com muitas expectativas de cada vez mais melhorar o nosso ensino. Contamos com todo o apoio da nossa prefeita Josi e do nosso secretário Samuel para que a gente consiga desempenhar um papel maravilhoso dentro das unidades escolares, oferecendo à comunidade aquilo que as crianças necessitam para o seu desenvolvimento”, afirmou.

Diretores

ANA PAULA VASCONCELOS DOS SANTOS

Escola Municipal Professor Joel Ferreira Soares

ARIZOMAR DOS SANTOS SOUZA

Escola Municipal Gilberto Rezende Rocha Filho

AUREA MARIA TEIXEIRA LIMA SANCHES

Escola Municipal Presbiteriano Educacional

CARLA MARTINS DE BARROS

Escola Municipal de Tempo Integral Odair Lúcio

CLEJANE DE ASSIS SILVA

Centro Municipal de Educação Infantil Oneide de Sousa Coelho

DAYANE CARVALHO DAMASCENO

Instituto Municipal de Educação Infantil Silny R. dos Santos

DAYANE TAVARES AGUIAR

Escola Municipal Domingos Barreira de Amorim

DINAUSA NARCISO DE MORAIS FERNANDES

Creche Espírita Pré Escola Maria Madalena

JONATAS GOMES BARRETO

Escola Municipal Agripino de Souza Galvão

JUNIÊTA BISPO DE SOUZA

Escola Municipal Elizeu de Carvalho

KELLY REGINA DA SILVA MIRANDA BARBOSA

Escola Municipal Dr. Ulisses Guimarães

LUIZA BARROS DE CARVALHO BRITO

Escola Municipal de Tempo Integral José Pereira da Cruz

MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA QUEIROZ

Escola Municipal Professor Valnir de Souza Soares

MARIA DE FÁTIMA ARRUDA

Instituição Beneficente Irmã Dulce

MARIA KELIANE ALVES DE CARVALHO SANTANA

Centro Municipal de Educação Infantil Irmã Divina

MARILSA COELHO DE SOUSA CASSIANO

Escola Municipal Orlindo Pereira da Mota

MARLENE COELHO RIBEIRO DIAS

Escola Municipal de Tempo Integral Benevenuto Alves Moreira

MAYSA COELHO LEAL

Centro Municipal de Educação Infantil Senador João Ribeiro

MIRIAM RODRIGUES AGOSTINHO

Associação Berçário Espírita Maria De Nazaré (ABEMN)

MYLENA SEPULVEDA RIBEIRO DAMIÃO

Instituto Evangélico Educacional Os Pequenino De Jesus

NÁDIA PEREIRA DOS SANTOS

Centro Municipal de Educação Infantil Prof Josué Alves de Moreira

NEIMA ARAÚJO AZEVEDO DOS SANTOS

Escola Municipal Antônio de Almeida Veras

NEUZELY PIRES FERNANDES NOGUEIRA

Centro Municipal de Educação Infantil Tânia Maria Marinho Scotta

PATRICIA CRISTINA BARBOSA SEVERO

Escola Municipal Professora Ilsa Borges Vieira

RAIMUNDO NONATO RIBEIRO SANTANA

Escola Municipal de Tempo Integral Antônio Lino de Sousa

REGIANE RILVA DA SILVA SANTOS

Escola Municipal Vila Nova

RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA

Escola Municipal Lenival Correia Ferreira

SIRLENE REGINA ALVES DE SÁ

Centro Municipal de Educação Infantil Raimunda Regino de Lima