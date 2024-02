Entrevista: Secretária de cultura e presidente do COMTUR fala sobre últimos ajustes do Carnaval de Gurupi

Por Wesley Silas

Em entrevista ao Portal AtitudeTO, concedida no palco da folia, a Secretária Municipal de Cultura e Turismo e presidente do COMTUR, Liliane Pagliarini, afirmou que está quase pronta a estrutura do carnaval de Gurupi. Ela falou sobre a abertura com tradicional desfile Bloco da Saúde que neste ano sairá com 15 alas representadas pelas unidades de saúde de Gurupi que levarão as cores dos temas de saúde de cada mês do ano. Segurança aos foliões, ocupação hoteleira e previsão de público também foram abordados na entrevista. Confira!