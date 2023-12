fiscais municipais de trânsito estão atuando com nova identificação

da redação

Em Gurupi, os fiscais municipais de trânsito estão utilizando um novo uniforme na cor verde-oliva. O intuito é ter uma identificação própria do Município, para que os profissionais não sejam confundidos com agentes de trânsitos de outros órgãos.

“Essa mudança visa proporcionar uma identificação mais eficaz e melhor visibilidade aos profissionais do Município durante as operações e fiscalizações de trânsito, facilitando o reconhecimento deles pela comunidade”, explicou o presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transporte de Gurupi (AMTT), Eduardo Baldini.

Os agentes atuam em dois turnos: a equipe que faz o turno matutino, inicia as 7h e finaliza as 13h, e a equipe do turno vespertino entra às 13h e segue até ás 19h.

O presidente da AMTT destacou que, em situações que demandem atuação durante a noite, os agentes utilizarão coletes refletivos, aumentando a visibilidade e garantindo maior segurança aos profissionais.