Gurufolia 2024: Confirmados os melhores trios da Bahia para a festa 

da redação

A expectativa para o Gurufolia 2024 atinge seu ápice com a confirmação dos dois melhores trios da Bahia, prometendo transformar os dias 18, 19 e 20 de janeiro em uma celebração de música, alegria e folia sem precedentes na cidade de Gurupi.

Trio Laser

O renomado Trio Laser, conhecido por puxar o bloco do cantor Léo Santana no carnaval de Salvador, está confirmado para animar as ruas de Gurupi durante o Gurufolia 2024. Com uma reputação de levar multidões ao delírio, o Trio Laser é sinônimo de energia contagiante e sucessos que prometem sacudir os foliões em uma experiência única.

Trio Bravo

O Gurufolia 2024 também terá a honra de receber o Trio Bravo, que tradicionalmente puxa o bloco do renomado Bell Marques no carnaval de Salvador, proporcionando uma verdadeira viagem pelos sucessos que marcaram gerações.

Os Melhores Trios da Bahia no Gurufolia 2024

A confirmação dos Trios Laser e Bravo no Gurufolia 2024 consolida o evento como palco para os dois melhores trios da Bahia. Gurupi se prepara para receber não apenas os foliões locais, mas também admiradores de todo o estado, ansiosos por vivenciar a atmosfera única desses trios renomados.