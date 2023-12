Gurufolia 2024: Organização mantém local confirmado no Campus 1 da Unirg

da redação

O Gurufolia, uma das festas mais aguardadas do Tocantins, promete agitar Gurupi nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2024. A organização confirmou que o evento manterá seu local a ser realizado no Campus 1 da Unirg, através de uma parceria com a instituição.

A escolha do Campus 1 da Unirg como local para o Gurufolia 2024 reflete a preocupação da organização em oferecer um ambiente seguro, amplo e estrategicamente localizado para garantir o conforto e a diversão de todos os foliões. O espaço proporciona uma infraestrutura adequada para receber o público com comodidade.

“Com a confirmação do local, as expectativas para o Gurufolia 2024 estão cada vez mais altas. A comunidade gurupiense, que já está familiarizada com o Campus 1 da Unirg como palco dessa celebração, aguarda ansiosamente por três dias de pura folia, música e diversão”, disse Jalles Shows, organizador do evento.

Além de proporcionar momentos de alegria, o Gurufolia também tem um impacto significativo na economia local, movimentando setores como comércio, gastronomia e serviços.