Gurupi se une em homenagem na Missa de Sétimo Dia em memória do empresário Oswaldo Stival

A família Stival prepara-se para prestar uma homenagem ao saudoso empresário e pecuarista Oswaldo Stival, que faleceu no último domingo em Goiânia. A missa de sétimo dia será realizada às 19h30 no próximo sábado (13) na Paróquia Nossa Senhora da Abadia, no centro de Gurupi, um momento de reflexão e solidariedade para amigos, familiares e admiradores.

Oswaldo Stival deixou um legado de dedicação e empreendedorismo. Sua partida deixou uma lacuna profunda e a missa de sétimo dia se torna um espaço para celebrar não apenas a sua trajetória, mas também para expressar o carinho e a saudade que permanecerão nos corações daqueles que o conheceram.