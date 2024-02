Hospital Regional de Gurupi usa carrinho elétrico para levar as crianças até a sala de cirurgia

da redação

O Hospital Regional de Gurupi (HRG) ofertou no domingo, 25, uma nova experiência para as 10 crianças internadas, que fizeram cirurgias eletivas pediátricas. A ação foi coordenada pelos setores de Brinquedoteca e Humanização da unidade hospitalar, com a proposta de aliviar a tensão, reduzir a ansiedade e deixar o atendimento mais humanizado. Foram realizadas atividades relaxantes com música, pinturas e jogos.

A acompanhante Kely Paixão, mãe do paciente Samuel Duarte, relatou que, “esse momento traz muita dor aos pais e também preocupação, pois o fato de ver nossos filhos indo sozinhos para um procedimento cirúrgico é algo doloroso. E quando isso é feito como foi aqui, de uma forma divertida, traz tranquilidade e conforto para a gente. Ver nossos filhos sem medo e sorrindo é muito bom. Essa ação acalmou meu coração”.

Segundo a cirurgiã pediátrica do HRG, Camila Lima de Moura Matos, “o momento que antecede a cirurgia para as crianças pode gerar ansiedade. Muitas crianças ao terem contato com o ambiente do bloco cirúrgico ficam com medo e/ou chorosas. Este sentimento gera certos traumas para os pequenos e por isso vejo a importância de acolher bem as crianças, tentando humanizar ao máximo aquele momento estressante para os pacientezinhos”.

“Brinquedos como este carrinho transformam o momento em brincadeira, e as crianças ficam muito felizes por poder brincar até chegar na sala cirúrgica. Desta forma, todo o trauma psicológico que às vezes é gerado em algumas crianças, diminui bastante. Isso ajuda os pacientes minimizando a ansiedade e o medo”, ressaltou a cirurgiã pediátrica.

O diretor geral do HRG, Fernando Mota, afirmou que “a ideia surgiu como forma de tornar o momento traumático que é a entrega das crianças pelos pais no centro cirúrgico, em algo que fosse divertido e diferente para as crianças. Estar no hospital não é um momento fácil para os pacientes, então são ações como está que fazem a diferença”.