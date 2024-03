Igreja Rosa de Saron anuncia Retiro de Páscoa com ministração da Missionária Cristina Maranhão

da redação

A Igreja Assembleia de Deus Rosa de Saron, de Gurupi, vai realizar seu retiro de Páscoa, um momento especial de reflexão, louvor e renovação espiritual. O evento contará com a presença da missionária Cristina Maranhão, reconhecida por sua palavra profética e ministério de libertação.

O pastor Adolfo Maciel destacou a importância do retiro como uma oportunidade única para os fiéis fortalecerem sua fé e se reconectarem com os ensinamentos divinos. “A missionária Cristina Maranhão tem sido uma voz profética diante dos atuais acontecimentos no mundo. Ela também trabalha com libertação e estará ministrando no retiro da Páscoa”, afirmou o pastor, ressaltando a relevância da presença da missionária neste momento crucial.

O retiro de Páscoa será um espaço de comunhão, adoração e ensinamentos espirituais, onde os participantes terão a oportunidade de se aproximarem ainda mais de Deus e experimentarem a plenitude do Seu amor e graça. Além da ministração da missionária Cristina Maranhão, haverá momentos de louvor, oração e estudo da Palavra.

As inscrições para o retiro já estão abertas, porém as vagas são limitadas. Faça sua inscrição ainda hoje. Os interessados em participar desse momento de bênçãos e renovação devem garantir sua vaga o mais rápido possível, através do site oficial da igreja ou entrando em contato diretamente com a secretaria.

Não perca essa oportunidade única de vivenciar uma Páscoa verdadeiramente especial, cercado pela presença de Deus e pela comunhão dos irmãos na fé. Faça já a sua inscrição e prepare-se para viver dias de renovo espiritual e fortalecimento na presença do Senhor.