Inspirado em Araguaína, Cristiano Pisoni propõe para Gurupi uma Clínica Escola voltada para atendimento a crianças autistas

Da redação

Na manhã desta segunda (03), o pré-candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni, visitou a Clínica Escola Mundo Autista (Cema) do município de Araguaína, região norte do estado do Tocantins. “Estamos aqui hoje por um motivo muito especial: quero conhecer todos os processos e atendimentos oferecidos na clínica para incluir em minhas propostas que nossa cidade, Gurupi, tenha uma dessas também”, explicou Pisoni. A primeira-dama de Araguaína, Ana Paula Pessoa, acompanhou o pré-candidato e sua esposa, Juliana Pisoni, durante a visita. Ana Paula disse fazer questão de apresentar a unidade a gestores e futuros gestores para ampliar o serviço a outras cidades. Eles foram conduzidos pela diretora da clínica, Glauciana Monteiro, que apresentou toda a estrutura e explicou sobre o funcionamento da clínica.

A Cema é uma instituição pública mantida pela Prefeitura de Araguaína por meio do trabalho conjunto de várias secretarias do município e fornece, desde 2016, atendimento multidisciplinar no diagnóstico e nos tratamentos de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além das consultas médicas, fonoaudiológicas e odontológicas, os pacientes também recebem apoio educacional especializado no formato de terapias de diversas áreas, como Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Arteterapia, Musicoterapia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Nutrição e Educação Física. “É uma variedade enorme de especialidades. Precisamos de uma gestão compromissada com nossa população que ofereça serviços assim em nossa cidade, porque Gurupi está sentindo falta desse cuidado”, disse Cristiano.

Na ocasião, Juliana Pisoni falou da necessidade que mães de autistas de Gurupi têm por um atendimento de qualidade para os filhos nas unidades públicas de saúde. “Tenho conversado muito com essas mães, que muitas vezes já têm o diagnóstico, mas sofrem pela falta de assistência por parte do município. Vão ‘pra lá e pra cá’ com o laudo em mãos, mas não conseguem os atendimentos necessários para que seus filhos possam se desenvolver bem, com tratamentos adequados. No que depender de mim e do Cristiano, essa assistência vai ser uma prioridade. Por isso estamos aqui hoje”, enfatizou Juliana.