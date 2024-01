JaleShows agradece parceiros e celebra sucesso do Gurufolia 2024 na movimentação da economia de Gurupi

da redação

O Gurufolia 2024 encerrou sua edição deste ano com chave de ouro, deixando uma marca na cidade de Gurupi. A organização do evento, representada pela Jales Shows, aproveitou o momento para expressar agradecimentos aos parceiros e destacar o impacto positivo na economia local.

A organização expressou gratidão a todos os parceiros que contribuíram para o sucesso do Gurufolia 2024. Empresas, patrocinadores, apoiadores e colaboradores desempenharam papéis fundamentais na realização do evento. Dentre os parceiros destacam os deputados Eduardo Fortes, Gutierres e Claudia Lelis, a prefeitura de Gurupi, através da prefeita Josi Nunes, Unirg e o governo do estado.

“Queremos estender nosso agradecimento a cada empresa, marca e as pessoas que estiverem ao nosso lado, acreditando no potencial do Gurufolia. O apoio de vocês foi fundamental para tornar esse evento uma realidade e um sucesso”, afirmou Jaleshows.

Além de oferecer entretenimento de qualidade, o Gurufolia 2024 desempenhou um papel crucial na movimentação econômica de Gurupi. A presença de um grande público, as parcerias estabelecidas e as diversas atividades relacionadas ao evento geraram um impacto positivo nos setores de comércio, serviços e turismo da cidade.

“Ao realizarmos o Gurufolia, sempre tivemos em mente não apenas oferecer diversão, mas também contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade. Estamos contentes em ver que o evento não apenas cumpriu sua missão, mas superou expectativas, gerando empregos temporários, movimentando o comércio local e proporcionando momentos de alegria para a comunidade”, conclui a organização.