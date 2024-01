Justiça Federal de Gurupi abre processo seletivo para estágio

As inscrições do seletivo para ingresso no estágio de Direito da Subseção Judiciária de Gurupi terão início na próxima segunda-feira (22/01).

Poderão participar estudantes regularmente matriculados em curso de graduação de Direito ministrado por instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

O edital e a ficha de inscrição estão disponíveis no site trf1.jus.br/sjto. As inscrições seguem até o dia 9 de fevereiro de 2024.

O processo seletivo será realizado por meio da análise de histórico escolar. O estagiário receberá uma remuneração mensal de R$ 1.000,00 e auxílio-transporte por dia presencial ao estágio. A duração semanal do estágio será de 20h.

Inscrição

Para a inscrição, o candidato deverá comprovar estar matriculado regularmente entre o 4º ou 8º período e enviar, via e-mail ([email protected]), a ficha de inscrição e os documentos exigidos em edital.