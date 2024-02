Prefeita Josi institui Secretaria Municipal da Mulher e nomeia nova Secretária

da redação

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, sancionou a Lei nº 2.704, publicada no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira, 22, que estabelece a criação da Secretaria Municipal da Mulher e Cidadania. Também foi publicado o decreto que nomeia como titular da nova pasta a pedagoga e bacharel em direito, Cristina Donato Leandro.

A criação da nova Secretaria Municipal visa articular e implementar políticas voltadas para as mulheres e para a promoção da cidadania. A nova pasta terá uma estrutura organizacional própria, com diversos cargos e atribuições definidas. Suas competências incluem a articulação de políticas de atenção à mulher, o enfrentamento da violência contra as mulheres, a promoção da inclusão no mercado de trabalho, a realização de campanhas educativas e a gestão de políticas públicas para diminuir as desigualdades de gênero, entre outras responsabilidades.

A prefeita Josi Nunes destacou a importância da criação da Secretaria Municipal da Mulher e Cidadania como um marco significativo para Gurupi. A gestora afirma que a instituição da nova pasta reforça o compromisso da gestão em promover a garantia dos direitos das mulheres. “É um passo fundamental para fortalecermos ainda mais as políticas públicas voltadas para as mulheres em nossa cidade. Estou orgulhosa por essa iniciativa que visa promover a inclusão social e combater todas as formas de discriminação e violência contra as mulheres”, ressaltou.

A Prefeita também enfatizou a escolha de Cristina Donato como titular da pasta, destacando sua experiência e comprometimento com as causas das mulheres. “Cristina é uma profissional dedicada e comprovadamente engajada na defesa dos direitos das mulheres. Estou confiante de que, sob sua liderança, a Secretaria da Mulher e Cidadania desempenhará um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, completou.

Na atual gestão, Cristina Donato já foi secretária Municipal de Assistência Social e secretária Municipal de Educação.