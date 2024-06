Prefeitura de Gurupi decreta ponto facultativo nesta sexta-feira, 14

da redação

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais na próxima sexta-feira, 14, em razão do feriado municipal de 13 de junho, “Dia de Santo Antônio”, padroeiro da cidade. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 10.

O decreto leva em consideração a redução na demanda pelos serviços públicos não essenciais, em virtude do feriado municipal do padroeiro da cidade, Santo Antônio. Todos os departamentos e serviços não essenciais do Município retornam ao funcionamento normal na próxima segunda-feira, 17 de junho.

O ponto facultativo não se aplica a serviços essenciais de saúde como UPA e SAMU; Conselho Tutelar; entre outros serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos. Nos Departamentos de Licitações da Administração Direta, os prazos fruirão normalmente.