Projeto “Amigos do Bairro” leva alegria e solidariedade ao Setor Bela Vista

da redação

No último fim de semana, o projeto Amigos do Bairro foi realizado no Setor Bela Vista, marcando mais uma iniciativa idealizada pelo vereador Jair do Povo. O evento social ofereceu uma variedade de serviços que beneficiaram positivamente a comunidade local.

O projeto, que iniciou às 08h no domingo, atendeu mais de 200 famílias, proporcionando momentos de alegria e solidariedade. Dentre as atividades promovidas, estiveram atividades de lazer e brincadeiras para as crianças, distribuição de brinquedos, sorteios de presentes, uma galinhada saborosa, entrega de presentes de Natal para as famílias e um momento de conversa, na qual o vereador Jair do Povo apresentou seus principais projetos e ouviu as demandas da comunidade.

O vereador expressou sua satisfação com o impacto positivo do evento: “Ver a comunidade unida e feliz é gratificante. O Projeto Amigos do Bairro representa nosso compromisso com a solidariedade e o bem-estar de nossa população”, destacou Jair do Povo.

Além disso, ressaltou que seu desejo é expandir cada vez mais o projeto, alcançando e atendendo o máximo de setores possíveis em Gurupi. “Nosso objetivo é fazer com que o Projeto Amigos do Bairro chegue a cada cantinho de Gurupi. Queremos estender nossas ações para todos os setores, levando não apenas alegria e solidariedade, mas também promovendo o espírito de comunidade e união. É um compromisso que assumimos com muito carinho para beneficiar o máximo possível de pessoas em nossa Capital da Amizade,” frisou o vereador.

Por João Vitor Fraga/Ascom Jair do Povo