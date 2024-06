Recapeamento asfáltico com CBUQ chega na Avenida Dueré

Da redação

As obras de recapeamento asfáltico com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) da Prefeitura de Gurupi continuam avançando nas vias da cidade. Nesta terça-feira, 04, a Avenida Dueré, no setor Pedroso, está recebendo os serviços. Os trabalhos fazem parte do maior programa de recuperação asfáltica com material de qualidade já realizado no Município.

A Avenida Dueré é uma das vias que dá acesso a diversos bairros da região Oeste da cidade, como o setor Pedroso, Jardim Medeiros, João Lisboa da Cruz e Vila Independência. O trecho da avenida que está recebendo o CBUQ vai desde o encontro com a TO-374, que liga Gurupi a Dueré, até o encontro com a Rua 07, que também vai receber as obras de recapeamento até chegar no Trevo com a BR-153.