Receita Federal inaugura projeto Escola Digital em Gurupi

da redação

A Receita Federal realiza a inauguração do projeto Escola Digital em Gurupi. A Cerimônia será realizada na Escola Municipal Ilsa Borges Vieira às 10h. O projeto Escola Digital é uma iniciativa liderada pela Receita Federal de Palmas em colaboração com municípios do Tocantins e a UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação).

O projeto consiste na instalação de laboratórios de informática completos, incluindo CPU, teclado, monitor, mouse e internet, nas escolas da região. O diferencial desse projeto está na utilização de TV Box apreendidas em operações da Receita Federal, originalmente destinadas à destruição por estarem associadas a atividades ilegais como “gato net”. “Essas TV Box foram transformadas em CPUs funcionais, após a anulação do algoritmo de roubo de sinal, graças a parcerias com instituições de ensino superior”, destacou a receita.

O objetivo é promover uma destinação sustentável desses equipamentos, convertendo-os em recursos educacionais valiosos. A Receita Federal do Brasil coordena a instalação das CPUs e a configuração de todos

os equipamentos nos laboratórios.

Até o momento, foram implantados 36 laboratórios em 24 municípios do TO, beneficiando mais de 9.025

crianças que anteriormente não tinham acesso a computadores. De acordo com o Delegado da Receita Federal, o Auditor Fiscal Ricardo Magalhães, até o final do ano, a Receita Federal pretende alcançar 40% dos municípios do TO, com laboratório de informática, beneficiando mais de 15 mil alunos.