Reunião discute implantação da Casa da Mulher Brasileira em Gurupi

da redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Mulher (Secmulher), participou, na terça-feira, 21, de uma reunião no Ministério das Mulheres, em Brasília/DF, com foco na discussão e planejamento da construção da Casa da Mulher Brasileira (CMB) em Araguaína e Gurupi. O encontro contou com a presença da ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves, a senadora professora Dorinha e a assessora especial do Ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil e coordenadora do Pronasci, Tamires Sampaio.

O encontro visou coordenar esforços e alinhar estratégias para garantir o sucesso desse importante projeto, que tem como objetivo central fortalecer o acolhimento e suporte a mulheres em situação de violência, proporcionando um ambiente seguro e recursos necessários para reconstrução de suas vidas. Durante a reunião, questões cruciais como financiamento, cronograma de execução e parcerias estratégicas foram abordadas, evidenciando o comprometimento das autoridades tocantinenses em assegurar a efetividade das Casas da Mulher Brasileira nessas duas localidades.

“É imperativo reconhecer a urgência na criação da Casa da Mulher Brasileira. Este espaço será fundamental para oferecer apoio integral, acolhimento e recursos essenciais às mulheres, fortalecendo a luta contra a violência de gênero e promovendo a igualdade no Brasil,” enfatizou a secretária de Estado da Mulher, Berenice Barbosa.

Casa da Mulher Brasileira

A Casa da Mulher Brasileira é um instrumento fundamental na promoção dos direitos das mulheres, reunindo em um único espaço diversos serviços especializados, tais como apoio psicossocial, assessoria jurídica, delegacia especializada, e alojamento temporário. Essa abordagem integrada visa atender de maneira abrangente e eficaz as mulheres que enfrentam diferentes formas de violência.

A expectativa é que, com a colaboração entre os níveis federal e estadual, a construção dessas Casas da Mulher Brasileira contribua significativamente para a proteção e empoderamento das mulheres tocantinenses.