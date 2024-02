Sindicato Rural de Gurupi promove Baile do Fazendeiro com grandes atrações

da redação

No próximo dia 06 de abril, o Sindicato Rural de Gurupi promoverá o Baile do Fazendeiro, sob a organização do presidente João Victor Stival e do empresário Jaleshows, esta será a primeira edição do baile com essa nova gestão do sindicato e aquecendo para a Exposição Agropecuária da cidade, prometendo uma noite inesquecível para os amantes da música sertaneja.

O evento contará com a presença de grandes artistas do cenário nacional. Paraná, Cleber e Cauã e Rick e Rangel são as atrações confirmadas para animar o público presente. Com um repertório repleto de sucessos, os artistas prometem fazer do Baile do Fazendeiro uma verdadeira festa memorável.

“O Baile do Fazendeiro vai proporcionar momentos de diversão, confraternização e muita música boa em um ambiente festivo e acolhedor. É uma oportunidade para os apaixonados pela cultura sertaneja se reunirem, dançarem e celebrarem em grande estilo”, disse Jaleshows.

O evento será realizado nas dependências do Sindicato Rural de Gurupi e espera receber um grande público de toda a região. Os ingressos logo serão disponibilizados para venda.