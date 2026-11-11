Trânsito: Jair do Povo cobra fiscalização de bicicletas elétricas e patinetes em Gurupi

da redação

Com o aumento do número de bicicletas elétricas e patinetes circulando pelas ruas de Gurupi, o vereador Jair do Povo apresentou um requerimento solicitando uma ação conjunta entre a AMTT e o DETRAN-TO para fiscalizar e orientar os usuários desses veículos.

A preocupação é com a segurança no trânsito, principalmente diante de situações em que as regras de circulação não são respeitadas, colocando em risco condutores e pedestres.

O vereador defende que, além da fiscalização, sejam realizadas campanhas educativas para explicar as regras, os equipamentos obrigatórios e os cuidados necessários.

A proposta não é impedir o uso desses veículos, mas garantir que todos possam circular com segurança e respeitando a legislação de trânsito.