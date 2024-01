Gurupiense ganha carro zero quilometro ao vencer promoção nacional “Sorte na Conta BRK”

Por Redação

Um Gurupiense foi o ganhador do prêmio nacional do Sorte na Conta BRK – que ocorreu entre os meses de outubro, novembro e dezembro. O premiado recebeu as chaves do veículo zero km na tarde desta terça-feira, 16, na loja de atendimento de Gurupi, pelo gerente de operações da concessionária, Pedro Gobbo. Outros seis tocantinenses também foram premiados ao longo da campanha com micro-ondas, aier fryer e caixas de som JBL.

O ganhador é do bairro Novo Horizonte e mora no município há mais de 40 anos e está muito contente com a premiação. O vencedor já pagava seus débitos pelas plataformas digitais

“Meu filho me ajudou a participar, cadastrando os comprovantes de pagamento na página da campanha. Quando recebi a ligação nem acreditei, mas quando constatei que era verdade fiquei muito feliz”.

De acordo com o gerente comercial da BRK no Tocantins e Pará, Daniel Lima, a campanha Sorte na Conta BRK teve objetivo de incentivar seus clientes a realizarem os pagamentos das contas de água por meio de PIX, aproveitando todos os benefícios oferecidos pela forma de pagamento rápida e segura.

Para o gerente de operações, Pedro Gobbo, a premiação mostra a participação ativa da população durante a campanha. “Em nível nacional, Gurupi levou o prêmio destaque no Sorte na Conta BRK. No município, a loja de atendimento está situada na região central do município e atende mais 100 pessoas por dia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Com um atendimento de excelência, nossos agentes comerciais orientam ainda sobre as facilidades de pagamentos oferecidos pela companhia”.

Sorte da Conta

Os clientes do Tocantins que fizeram o pagamento da fatura de água via PIX, e cadastraram seu comprovante de pagamento no site da promoção (sortenacontabrk.com.br) receberam números da sorte que concorriam a premiação.

Entre todas as unidades da BRK participantes, ao todo, foram 67 premiados. O sorteio contemplava 20 micro-ondas (sendo que 2 foram para os clientes do Tocantins), além de 3 prêmios nacionais (1 Iphone 14, 1 Notebook e 1 Geladeira). No segundo período da promoção, foram 20 caixas de som JBL (2 sorteios locais) e 3 prêmios com sorteios nacionais (1 PlayStation, 1 TV 60´´ e 1 Bicicleta). Já no último mês da ação, foram 20 airfryers (sendo 2 sorteios para o Tocantins) e um 1 carro Zero Km, com a premiação principal paga em certificado de ouro em igual valor do veículo sorteado, como tradicionalmente ocorre neste tipo de promoção. O período para participar da campanha foi de 25/09 a 25/12/2023.

As informações completas da campanha estão na página sortenacontabrk.com.br