Implantada pelo dep. Eduardo Fortes Casa de Apoio Nova Esperança atende mais de três mil pessoas em 2023

Segundo lar. Assim é reconhecida a Casa de Apoio Nova Esperança, projeto social idealizado e implantando pelo deputado Eduardo Fortes em Gurupi, região Sul do Tocantins. De portas abertas e funcionando 24 horas desde fevereiro deste ano, o espaço já atendeu mais de três mil pessoas de todas as regiões do Tocantins e até de outros estados brasileiros.