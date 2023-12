Incentivador do esporte, dep. Eduardo Fortes atende milhares de pessoas em sua barraca na Copa do Craque

Por Redação

”Esporte é vida, saúde e lazer”, destacou o deputado estadual Eduardo Fortes neste domingo, 10, em Gurupi, durante a abertura de um dos maiores eventos esportivos do Tocantins, a Copa do Craque Taça Oswaldo Stival que chega a sua 37ª edição. O campeonato é promovido pela Liga Esportiva Tocantins Araguaia (LETA) e tem, há vários anos, o de Eduardo Fortes e da Cooperfrigu entre os maiores patrocinadores.

“É uma alegria passar o domingo com a comunidade, rever os amigos e nos divertir de forma saudável”, acrescentou o deputado que marcou presença no evento com a tradicional “Barraca Eduardo Fortes” que ofereceu alimentação para os jogadores e desportivas em geral.

Eduardo Fortes também é idealizador de um projeto social esportivo de sucesso, o Atleta do Amanhã. “O projeto Atleta do Amanhã faz a diferença positiva na vida de crianças, jovens e adultos ao incentivar e fomentar a prática esportiva”, comentou Eduardo Fortes. Com o projeto são realizadas várias ações nas regiões Sul e Sudeste, como torneios de futebol de campo amador e doação de kits esportivos. Uma escolinha de futebol também foi implantada no setor Campo Bello, em parceria com o projeto Nina.

Copa do Craque Taça Oswaldo Stival

A Copa do Craque se tornou um dos maiores eventos esportivos do Tocantins. Somente nesta edição, a competição conta com a participação de 20 equipes de Gurupi e da região Sul do Estado, somando mais de 600 atletas.